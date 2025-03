Oasport.it - LIVE Chieri-Milano 1-2, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le ospiti si prendono il 3° 20-25, ottimo ingresso di Pietrini nel match

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 La palla è out.Chiesto il check da coach Bregoli.1-4 Diagonale vincente di Cazaute.1-3 Anthouli tira fuori una palla facile.1-2 Errore dai 9 metri delle lombarde.0-2 Ribadisce il concetto Nika Daalderop.0-1 Rompe il ghiaccio.Al via il quarto set.1-2. Nel frattempo, Novara – Scandicci si trovano 2-1 e giocheranno il 4° set a breve. 20-25 Muro spettacolare su Lyashko!!!avanti 1-2 in casa piemontese. 20-24 Set pointdopo l’errore dai 9 metri di.20-23 Manca quel poco che basta ad Anthouli per tener vivo il pallone.20-22 Finalmente Paola Egonu decisiva! +2 perma grande impatto di.20-21, appena entrata, è subito caldissima. Mette subito giù un’ottima palla.20-20 Forza una bellissima palla Anne Buijs, trovato il centro del campo meneghino.