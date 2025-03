Oasport.it - LIVE Chieri-Milano 1-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Chieri non molla e rimonta da 6-12. Match in parità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA26-24 Anne Buijs chiude il set point!in! 25-24 Completamente errata l’alzata di, chiude facile Gicquel a muro.24-24 Si difende Guiducci sull’attacco di Egonu, ma sempre!24-23 Orro sbraccia fuori dal campo la schiacciata di. Palla set per le piemontesi. 23-23 Lyashko lunghissima dai 9 metri.23-22 Mani out trovato da Gicquel.22-22 Gran muro di Anna Danesi su Omoruyi.22-21 Orro per Egonu che torna a farsi sentire da posto 2.22-20 Asticella laterale per la formazione ospite. Time out Lavarini.21-20 Passano in vantaggio le padrone di casa! Omoruyi spettacolare con la parallela!20-20 Risponde per le rime Gicquel.19-20 Sylla ci prova 3 volte, alla fine riesce a sfondare.19-19 Partita nuovamente ingrazie alla parallela di Anne Buijs.