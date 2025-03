Oasport.it - LIVE Chieri-Milano 0-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: al via il secondo set!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Anne Buijs lascia andare il servizio e fa bene.1-1impatta sul muro die sblocca il match.1-0 Gray rompe il ghiaccio, suo il primo attacco del 2° set.Al via ilset.0-1. Per ora bel match, soprattuto nel finale di set. Mancata un po’ la statunitense Avery Skinner ma uscirà sulla lunga distanza.18-25 Muro di Daalderop che sancisce il primo set a! 18-24 Primo tempo velocissimo tra Orro e Danesi. Prime 6 palle set. 18-23 Sta succedendo di tutto! Difesa stupenda di Gelin su Gicquel, poi chiudono le padrone di casa. Ma che bella pallavolo!17-23 La solita S-Y-L-L-A!!! Uno degli scambi più belli. Chiude sempre lei! 17-22 Ancora una volta l’italiana Sylla.allunga sul +5.17-21 Non tiene Ilaria Spirito sull’attacco di Sylla.