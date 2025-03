Oasport.it - LIVE Chieri-Milano 0-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: al via il secondo set! lombarde avanti 6-12

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATime out per coach Lavarini. 15-18 Ace di Sara Alberti che porta le piemontesi sul -3.14-18 Brutta azione offensiva di. Il muro difunziona.13-18 Riconquista la palla. -5 per le padrone di casa.12-18 Non arriva Omoruyi. Il tocco del muro sulla schiacciata di Daalderop la prende in controtempo.12-17 Trova la zona scoperta Egonu in diagonale. Molto stretta!12-16 Traiettoria out dalla seconda linea di Omoruyi.12-15 Bello l’1vs1 a rete vinto da Van Aalen con Anna Danesi.11-15 Lucille Gicquel in rete con la battuta.11-14 Brutto punto in difesa diche sbaglia la ricezione e poi il tentativo di salvataggio di Daalderop non è valido.10-14 Mani out per Omoruyi. Si sblocca anche lei.9-14 Altro servizio fuori. Daalderop si abbassa quanto basta.