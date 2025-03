Oasport.it - LIVE Chieri-Milano 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: al via l’ultima di Regular Season! 12-15 per le meneghine nel 1°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-20 Applausi per Gray che chiude la porta in faccia a Kurtagic.16-20 Parallela abbondante di Avrery Skinner. Sta faticando la statunitense.16-19 Pulitissimo l’attacco di Miriam Sylla. Sale benissimo in cielo e trova un angolo incredibile.16-18 Stessa cosa per la formazione di casa. Van Aalen per Gray.15-18 Orro velocissima per Kurtagic. Palla ae di nuovo +3.15-17 A tutto braccio ancora Paola Egonu, non trova il campo efa -2.14-17 Al di là della linea dei 3 metri, Gicquel trova una bella diagonale.13-17 Vincente di Egonu dai 9 metri!!!13-16 Carambola in casa. La palla tocca terra.13-15 Fast di Sara LAberti per Anne Buijs. Ottima soluzione.Time out per le piemontesi.12-15 Al centro del campo dic’è un buco e Paola Egonu lo trova con un pallonetto sublime.