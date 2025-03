Abruzzo24ore.tv - Lite tra vicini a Sulmona degenera: tentato investimento e ferito un 61enne

L'Aquila - Un conflitto di lunga data tra due residenti di viale Europa asfocia in un tentativo di, lasciando un uomo di 61 anni con lesioni. Un grave episodio di violenza si è verificato ieri pomeriggio in viale Europa a, coinvolgendo duedi casa. Un uomo di 61 anni, residente nella zona, è stato aggredito dal vicino di 52 anni al culmine di unapreesistente. Durante l'incidente, ilhadi evitare l'auto in corsa, ma è stato colpito dallo specchietto retrovisore, finendo contro un veicolo parcheggiato. Soccorso al Pronto Soccorso dell'ospedale dell'Annunziata, gli sono state diagnosticate contusioni al gomito e alla spalla, con una prognosi di pochi giorni. Le forze dell'ordine hanno avviato un'inchiesta sull'accaduto, acquisendo il referto medico e raccogliendo la denuncia formale della vittima presso la Procura.