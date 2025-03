Ilrestodelcarlino.it - Liste d’attesa infinite. L’allarme di Cipollini:: "In coda 12mila persone"

Il nuovo sistema di ’presa in carico’ dei cittadini che non riescono a prenotare le prestazioni sanitarie entro i termini prescritti, ha comportato, a sua volta, al momento, una ’lista di attesa’ di circa dodicimila utenti che stanno aspettando di essere richiamati dagli operatori del centro unico di prenotazione per conoscere la data in cui potrà essere erogata la prestazione sanitaria richiesta. Lo ha reso noto ieri il segretario provinciale della Cisl Giorgio. Un dato macroscopico che ha destato allarme e preoccupazione e sul qualeè stato invitato a specificare come si è giunti a questo calcolo. "Per la precisione si tratta di 11.800 utenti ancora in sospeso nelledi attesa nella provincia di Ascoli. A questo numero – ha spiegato il referente della Cisl provinciale – siamo giunti attraverso al Cup.