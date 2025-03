Ilfoglio.it - L’isola felice del Corvetto è una palestra dove si pratica la boxe. L’esempio della Boxe Island

Non è vero che i ragazzi vengono qua per imparare a picchiare e poi andare fuori a rapinare le persone. Ho letto sui social commenti di questo tipo. Noi non insegniamo a essere bravi, buoni, angioletti, ma semplicemente a fare fatica, a sudare, a muoversi. Parliamo di sport”. Fondatore e allenatoredi via Marco D’Agrate, a Milano, Cristian Bruno insegna il pugilato ai bambini di nove anni e ai sessantenni che ancora non mollano. “Qui abbiamo un po’ tutti, il ladruncolo di quartiere e il poliziotto si allenano insieme, perché innon ci sono distinzioni. Ci sono il ricco e il povero, l’imprenditore e il disoccupato. È il bello dello sport: con un pallone ai piedi, con una maglia da calcio, sono tutti uguali”. Allasi paga una quota d’iscrizione, ma laè aperta anche ai meno abbienti.