L’Isola dei Famosi iniziati i casting | due ex gieffini provinati

deiprenderà il via da maggio? Sonoufficialmente i: cosa emerge dall’indiscrezionedeiprenderà il via molto probabilmente a maggio ma non si conoscono maggiori dettagli. Chi ci sarà alla conduzione e chi saranno gli opinionisti della nuova edizione? Stando a quanto riportano alcuni rumors potrebbero esserci Vladimir Luxuria e Dario Maltese a ricoprire i ruoli di opinionista e Veronica Gentili potrebbe prendere il timone in qualità di conduttrice. Sarà davvero così?Leggi anche Grande Fratello, scintille tra Chiara e Giglio: c’entra JavierEcco cosa emerge dall’indiscrezioneNelle ultime ore l’esperta di gossip Deianira Marzano ha lanciato un dettagli che riguarda la prossima edizione del reality show che tornerà presto in onda su Canale 5. La Marzano ha rivelato:“Sonoi provini Isola dei”, poi ha aggiunto: “provinata Delia Duran che era lì”.