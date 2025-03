Movieplayer.it - Lisa Kudrow e Brian Cox intrappolati in una casa infestata nel trailer di The Parenting

Max ha rilasciato ildi The, la sua nuova commedia horror conCox protagonisti. Max ha pubblicato ildi The, una commedia horror che vede nel cast principale i premiati con l'Emmy(Friends) eCox (Succession). Il film sarà disponibile in streaming a partire da giovedì 13 marzo. Ilintroduce Rohan, interpretato da Nik Dodani, e Josh, interpretato da Brandon Flynn, una giovane coppia che ha organizzato un weekend speciale in campagna, durante il quale i loro genitori avranno finalmente l'opportunità di incontrarsi. Tuttavia, la situazione prende una piega inaspettata quando un'entità misteriosa inizia a terrorizzarli, infestando lache hanno affittato. Oltre ae Cox, il .