361magazine.com - Lisa Di Giovanni aprirà il festival “Matera Soundscapes – Contaminazioni in Musica”

Leggi su 361magazine.com

in. Questoinnovativo, ideato da Andrea D’Amico e Dino Plasmati, uniscee arti visiveLa città di, rinomata per il suo patrimonio culturale e artistico, si prepara ad accogliere un evento straordinario: “in”. Questoinnovativo, ideato da Andrea D’Amico e Dino Plasmati, uniscee arti visive in una narrazione multisensoriale unica. L’evento si terrà presso il Cinema Il Piccolo in tre appuntamenti imperdibili: 15 marzo, 12 aprile e 23 maggio 2025.Siamo lieti di annunciare che la serata inaugurale del 15 marzo 2025 sarà aperta daDi, una figura di spicco nel panorama culturale italiano.Di, nota per il suo impegno nella promozione della cultura e delle arti, guiderà il pubblico in un viaggiole e artistico coinvolgente.