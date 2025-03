Sololaroma.it - Lipsia-Mainz, il pronostico: non tutte segnano, è questo il caso?

Dopo aver conquistato l’accesso alle semifinali di DFB Pokal, il RBdi Marco Rose torna a concentrarsi sulla Bundesliga con l’obiettivo di riconquistare il quarto posto. Ad attenderli, un05 in grande crescita, determinato a proseguire la propria striscia positiva e avvicinarsi sempre di più alla zona Champions League.RBa caccia di conferme dopo la CoppaLa formazione sassone arriva alla sfida interna con rinnovata fiducia, forte del successo ottenuto in coppa grazie al rigore trasformato da Benjamin Sesko. La delusione per l’eliminazione dalle competizioni europee ha reso la DFB Pokal l’unico vero traguardo stagionale, ma ilnon vuole perdere terreno anche in campionato.in ascesa: difesa granitica e sogno ChampionsGli ospiti, invece, stanno vivendo un momento di forma eccezionale: due vittorie consecutive hanno portato la squadra a un solo punto dal quarto posto.