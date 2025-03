Sololaroma.it - Lione-Brest, il pronostico di Ligue 1: scontro per l’Europa, piace l’Over

Ci aspetta un grande weekend di calcio in giro per, in attesa degli ottavi di finale delle principali competizioni continentali. In1 si gioca la 24ª giornata, con ben cinque partite in programma domenica 2 marzo: ad aprire le danze sarà lodiretto pertraal Groupama Stadium, calcio d’inizio alle ore 15:00. I padroni di casa partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.65, mentre il pareggio e il successo degli ospiti sono dati rispettivamente a 4.00 e 4.75.Come arrivano al matchDopo aver travolto Reims e Montpellier, ilha mancato l’appuntamento con la terza vittoria consecutiva, cedendo 3-2 davanti al proprio pubblico al PSG capolista. La squadra di Sage, che giovedì sarà impegnata nell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il FCSB, occupa la sesta posizione in classifica con 36 punti, a -7 dal Monaco, che ieri ha battuto 3-0 il Reims nell’anticipo di giornata.