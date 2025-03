Inter-news.it - L’Inter guarda con ottimismo al futuro. Blindare Thuram una delle priorità! – TS

Leggi su Inter-news.it

vede aumentare i propri ricavi e ridursi i propri costi a bilancio grazie al lavoro certosino svolto nelle scorse stagioni dalla dirigenza nerazzurra, con al vertice Giuseppe Marotta e Piero Ausilio: nell’ottica di proseguire nel proprio percorso di crescita, i nerazzurri non vogliono prescindere da Marcus.LA SITUAZIONE –, sempre più entusiasta dei risultati della sua gestione economico-finanziaria,alcon aspettative molto elevate. Con il primato sul piano dei ricavi a bilancio, il cui valore di 473 milioni di euro vede i nerazzurri davanti alle rivali Milan (456) e Juventus (394), e il raggiungimento dell’obiettivo di rinnovare il contratto di alcuni pilastri del club, come Lautaro Martinez e Nicolò Barella,ha confermato in maniera plastica la propria intenzione di agire da protagonista anche nel