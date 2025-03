Agi.it - L'Inter fallisce la fuga scudetto, al "Maradona" è 1-1 con il Napoli

Leggi su Agi.it

AGI - Un finale di grandi emozioni, il boato dele gli azzurri che riacciuffano una partita di enorme importanza. Termina 1-1 il matchtra. Una rete di Billing all'87' vanifica l'iniziale vantaggio siglato su punizione da Dimarco. Resta quindi invariato il distacco tra le prime tre della classe: la squadra di Simone Inzaghi guida la classifica con 58 punti, uno in più dele tre in più dell'Atalanta, fermata nel pomeriggio dal Venezia sullo 0-0. Un risultato che non scontenta nessuno e che allunga la striscia di astinenza da vittorie della squadra di Conte, che non ottiene i tre punti dallo scorso 25 gennaio: da quel momento sono arrivati quattro pareggi e una sconfitta, frutto più che altro di disattenzioni nel finale (tre gol su sette subiti negli ultimi 15 minuti).