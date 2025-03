Calciomercato.it - L’Inter è avvisata: così chiudono il colpo Nico Paz

Leggi su Calciomercato.it

Il gioiello del Como ha attirato l’attenzione di tutte le big d’Europa ed ora per i nerazzurri e le italiane c’è un avversario in piùPaz(zi) di. Il gioiello del Como ha conquistato tutti. Difficile restare insensibili al suo talento, sfoggiato anche nell’anno del suo debutto nel massimo campionato.ilPaz (LaPresse) – Calciomercato.itLa Serie A ha scoperto l’argentino, ma non c’è soltanto la Serie A. Cresciuto nel Real Madrid, i blancos hanno ancora la possibilità di riportarlo a casa pagando il prezzo della recompra. Trovare spazio nella rosa della squadra di Ancelotti non si preannuncia semplice per il 19enne nato a Tenerife ed è su questo che puntano le squadre che vorrebbero strapparePaz al Como.Squadre comeche da tempo segue il trequartista con al lavoro anche Zanetti per provare a instaurare un canale privilegiato.