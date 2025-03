Gqitalia.it - L'Infinity League è la risposta di DAZN alla Kings League

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Sabato 22 marzo il campionato di Serie A (come tutti quelli europei) sarà fermo per lasciare spazio alle nazionali. Ma non ci saranno solo quelle in campo, perché quel giorno andrà in scena qualcosa di nuovo: l'2025.Che cos'è l'e chi partecipaL', che èsua seconda edizione, è un evento organizzato dache vedrà coinvolti quattro grandi club calcistici europei come Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Juventus e Inter (il Bayern è l'unica di queste che era già presente nella prima edizione insieme a Wolfsburg, Delay Sports Berlin e Global United FC), che si sfideranno in un format nuovo e accattivante (sono previste anche performance musicali dal vivo).