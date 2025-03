Lanazione.it - Linea verso Firenze seconda per ritardi in Toscana

Corse locali perennemente in ritardo con ottobre e novembre da dimenticare per quanto riguarda l’indice di affidabilità dei treni, linee maglia nera come quella Arezzo-(la peggiore indopo la-Pisa) e ipotesi alta velocità-Medioetruria, al centro dell’incontro sul trasporto ferroviario. Lorenzo Cecchi, responsabile Mobilità di Legambiente, ha presentato il rapporto Pendolaria 2025 incontrando i comitati aretini e focalizzando l’attenzione sui dati locali alla Feltrinelli Point. Pendolaria è la campagna di denuncia di Legambiente dedicata a treni regionali e locali, pendolarismo e mobilità urbana, nata per contribuire a creare un trasporto ferroviario moderno, per città meno inquinate e più vivibili. Ne è emerso un Paese col freno tirato. La rincorsa a grandi opere distoglie l’attenzione dai veri problemi di chi viaggia in treno ogni giorno, aveva ricordato il Comitato pendolari aretini a proposito della stazione alta velocità.