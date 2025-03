361magazine.com - “Linea Azzurri”: Maddalena Ferroni inconterà Giovanni De Gennaro

” su Rai Italia,De, protagonista indiscusso della Canoa SlalomSeconda puntata in arrivo per “”, il programma ideato da Angelo Maietta, dedicato ai campioni dello sport italiano, che andrà in onda sabato primo marzo alle 16.30 (orario di New York) su Rai Italia e l’indomani sarà disponibile sulla piattaforma di RaiPlay.Ogni episodio, della durata di circa quaranta minuti, attraverso interviste esclusive offre un viaggio unico tra memoria e territorio, svelando i luoghi simbolo dell’infanzia e i sapori che hanno segnato i primi passi dei nostri atleti fino ai più importanti traguardi raggiunti. Il racconto diventerà così un omaggio alle radici dei campioni, trasformandoli in autentici testimonial delle loro terre.In questa puntata, ambientata a Ivrea in provincia di Torino,De, protagonista indiscusso della Canoa Slalom, che dopo aver conquistato l’oro olimpico ai Giochi di Parigi 2024, racconterà la sua lunga ascesa, frutto di anni di sacrifici, dedizione e amore per l’acqua.