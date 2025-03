Lanazione.it - L’incubo del posto fisso. Il paradosso contemporaneo in scena al Cantiere Florida

Leggi su Lanazione.it

Due fratelli e un lavoro a tempo pieno che si trasforma in mobbing. L’obiettivo raggiunto, ilin una grande multinazionale, muta in un incubo. Due fratelli che si passano il testimone della storia: il primo è il protagonista, il secondo è il drammaturgo, che prendendo la testimonianza ne racconta la vicenda trasformandola in spettacolo, là dove la realtà e la finzione non hanno più pareti. Al Teatrolo spettacolo ‘Bidibibodibiboo’ inaugura la 12esima edizione del Materia Prima Festival, questa sera alle 19. Una pièce scritta, diretta e interpretata da Francesco Alberici capace di mostrare, con una satira pungente, ildel mondo del lavoro. Alberici lo fa con uno sguardo sulle conseguenze del capitalismo e che gli è valso il prestigioso Premio Ubu del 2024 per il Miglior nuovo testo italiano.