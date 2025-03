Ilgiorno.it - Liliana Segre, nuovi attacchi degli hater

Leggi su Ilgiorno.it

è di nuovo sotto l’attacco. Sui social la senatrice a vita è stata nuovamente oggetto di insulti per non aver firmato il manifesto-appello “No alla pulizia etnica, l’Italia non sia complice“ firmato da 200 ebrei italiani. Lo ha confermato all’Ansa il figlio della senatrice a vita, Luciano Belli Pace, che ha già dato mandato all’avvocato Vincenzo Saponara di verificare se ci siano gli estremi per nuove querele. "Mia madre - ha ricordato Belli Pace - è restia da sempre a firmare appelli. Fece un’eccezione per quello di Luigi Manconi", lanciato nel marzo del 2024 per "fermare il massacro di palestinesi inermi". Per quanto riguarda invece l’inchiesta giudiziaria milanese sugli altridinei confronti di, è stata fissata per il prossimo 27 marzo davanti al gip Alberto Carboni, l’udienza per discutere l’opposizione alla richiesta della Procura di archiviare la posizione di alcuni dei soggetti - tra i quali Chef Rubio - accusati di minacce e diffamazione.