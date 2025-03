It.insideover.com - L’Ia, il calcolo quantistico, il pungolo a Trump: la grande sfida di Microsoft e Satya Nadella

Leggi su It.insideover.com

Tutti gli occhi sono su Elon Musk, Sam Altman e Jensen Huang, i triumviri per eccellenza della corsa tecnologica statunitense, ma nella corsa tech degli Stati Uniti, come spesso accade, nessuno vede arrivare, il Ceo di, che che nel 2024 ha tagliato il traguardo del suo primo decennio alla guida del gruppo di Redmond.ha salvatodal declino prima di diventare Ceo, promuovendo la divisione del cloud computing, e l’ha rilanciata comecompagnia integrata permettendole di competere sul confine della rivoluzione tecnologica. Majorana 1, laquantistica diIn questo inizio 2025 di impressionanti avanzamenti nella corsa tecnologica, dal varo cinese di DeepSeek alla proposta dell’amministrazione di Donalddi mettere in campo il progetto Stargate sulda 500 miliardi di dollari,ha segnato un colpo importante nei giorni scorsi annunciando il varo di un chip che potrebbe accelerare la corsa a un computercommerciabile su larga scala.