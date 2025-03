Sport.quotidiano.net - L’Hokkaido vede la vetta. Guarnieri: "Stiamo bene"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Archiviata la sosta, la Hokkaido Bologna fiuta l’occasione del sorpasso a Villadoro al secondo posto. Cerca continuità, Bologna, dopo un inizio di girone di ritorno fatto di due vittorie in altrettante gare, ma pure di un turno di riposo, oltre alla sosta dell’ultimo weekend. La cercherà stasera, al PalaSavena, a partire dalle 21, su un parquet che non calca. Lo cerca contro il fanalino di coda Crema, che si presenterà a San Lazzaro con il nuovo schiacciatore Salsi e il rientro di capitan Cucchi al centro, dopo un lungo stop per infortunio. Evitare il testacoda è l’obiettivo: anche perché in contemporanea Villadoro ospiterà Mirandola: un ko della Transports, unito alla vittoria della Hokkaido, restituirebbe a Bologna il secondo posto che vale ai playoff, con una gara in meno rispetto ai modenesi.