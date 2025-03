Nerdpool.it - L’evento di Londra per i 30 anni di Warcraft

Lo scorso weekend,ha ospitatoinaugurale del30thversary World Tour, dando il via alle celebrazioni per i tre decenni della saga. Per la community europea, l’occasione ha avuto un significato ancora più speciale, segnando anche i 20dall’uscita di World ofin Europa, avvenuta nel febbraio 2005.Tra gli ospiti d’eccezione, Kristian Nairn ha portato la sua musica con un DJ set esclusivo, mentre i Wind Rose, celebre band metal italiana, hanno contribuito a rendere l’atmosfera ancora più epica.I momenti salienti delL’affluenza è stata straordinaria, con oltre 500 partecipanti che hanno varcato i “Cancelli di Ahn’Qiraj” alla Soane Hall. Durante la serata sono stati distribuiti 1.380 premi, tra cui la Collector’s Edition di The War Within, spille esclusive, t-shirt ufficiali e persino un busto di Sylvanas Ventolesto.