L’Europa che sta a guardare Zelensky le sue terre rare e il suo eroe delegittimato agli occhi del mondo Trump escluso

Lo scontro tra Volodomyre Donald, andato in scena ieri in diretta mondiale nello Studio ovale della Casa bianca, rappresenta tutt’altro che una vicenda a sé stante e dettata dall’aggressività con cui il tycoon ha cominciato il suo secondo mandato a Washington.che sta a, le suee il suodel)Le implicazioni geopolitiche di quanto avvenuto sono e saranno importantissime. Forse pericolose per la sicurezza dell’intero occidente così come lo abbiamo conosciuto finora.è arrivato nella capitale degli Stati Uniti da leader di un Paese in guerra, aggredito tre anni or sono dalla Russia.L’obiettivo era firmare un accordo per ricompensare gli Stati Uniti dell’aiuto militare senza il quale per Kiev sarebbe stato assai complicato difendersi fino ad ora senza capitolare.