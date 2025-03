Ilfattoquotidiano.it - Lettera pro-Malagò con le firme false, le scuse non tornano: il documento è stato inviato dalla Pec ufficiale del Coni

C’è un ulteriore elemento da aggiungere al pasticciaccio brutto dell’ormai famosa “pro”, ilche negli scorsi giorni eraal governo per chiedere la proroga del n.1 dela nome di tutti i presidenti federali, senza che però molti di questi avessero dato il loro consenso. E non è un dettaglio banale per ricostruire le responsabilità di questa storia che imbarazzato direttamente il Comitato Olimpico. A quanto ha appreso Il Fatto, la petizione inviata al ministro dello Sport, Andrea Abodi, e alla premier Giorgia Meloni, è partitaPecdel. Altro che iniziativa individuale di qualche dirigente troppo intraprendente, come eraraccontato per salvare la faccia al capo dello sport italiano.La vicenda ormai è nota: giovedì mattina viene divulgata unaindirizzata a Palazzo Chigi che chiede di equiparare il Comitato Olimpico alle Federazioni, così da permettere la ricandidatura di, che altrimenti a giugno dovrebbe lasciare.