L’esodo dei tifosi del Pisa | giornata storica Nonostante la sconfitta la curva vince

Reggio Emilia, 1 marzo 2025 – Pullman, auto e pulmini a nove posti. Ogni mezzo possibile per raggiungere lo stadio di Reggio Emilia. Per Sassuolo-colpo d’occhio da brividi da parte dei supporterni. Arrivati in massa per una delle sfide clou di questa Serie B 2024 / 2025. Sassuolo primo,secondo: un match di altissima classifica, da non perdere. Settemila i cuori nerazzurri in Emilia. Se non è un record, poco ci manca.dunque ha risposto in massa. Un lungo serpentone sulla Parma-La Spezia. Un serpentone tutto nerazzurro ha colorato l’autostrada. A pochi minuti dal match lo stadio mobileno mostrava tutta la sua potenza:esaurita, tantissimi ianche in gradinata. Con i tagliandi andati esauriti in pochissimo in prevendita. All’ingresso delle squadre, laospiti si colora di nerazzurro.