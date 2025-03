Laprimapagina.it - L’eredità umana, estetica e politica che ci consegna l’artista vibonese Nino Forestieri ad un anno dalla sua scomparsa

Ieri l’anniversario delladel(28 febbraio 2024) che nasceva a Rombiolo il 13 giugno del 1940. Con una breve cerimonia di commemorazione nella cappella di famiglia al cimitero di Vibo Valentia, dove l’urna con le sue ceneri è stata posta a maggio dello scorsoè stato ricordato da mons. Giuseppe Fiorillo alla presenza della consorte Antonietta Brancia e della sorella Rosetta insieme ad altri familiari. Nell’occasione, il sacerdote, avendolo conosciuto (ha vissuto la sua infanzia e la sua adolescenza a Vibo Valentia), ha messo in luce il suo esser autenticamente cristiano per la sua forte fede nell’uomo. Lo dimostrano la maggior parte delle sue opere (come l’affresco dipinto nella cappella con la scena dello Stabat Mater) che mettono al centro la sofferenza dell’umanità di fronte alle ingiustizie; ma anche il suo spirito vitale e gioviale che manifestava nella innata vocazione affabulatoria, corroboratasua cultura classica.