Liberoquotidiano.it - L'Eredità, clamoroso "golpe" durante la puntata: chi ruba la conduzione a Marco Liorni

Unaparticolare, quella del 28 febbraio de L', il gioco delle parole, dei loro legami e della Ghigliottina. Nel game-show campione di ascolti condotto su Rai 1 da, ecco che Chiara mette a segno una grandissima performance, qualificandosi quasi senza storia alla Ghigliottina, il gioco finale dove in gioco c'è il montepremi. Ma laè stata davvero particolare per un'altra ragione:la manche del gioco dei "paroloni",ha sorpreso tutti afferrando i cartoncini con i termini e affidando ladel segmento a Linda Pani e Greta Zuccarello, ossia le professoresse. La prima a calarsi nei panni del presentatore è stata Greta, che è apparsa un po' impacciata nel girare il leggio.la ha incoraggiata: "Tieni duro!", e alla fine la Zuccarello ha sfoderato una mossa scenografica: girata di profilo, ha rivolto il viso verso la telecamera per annunciare la risposta corretta.