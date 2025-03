Ilnapolista.it - L’epidemia infortuni ha colpito anche gli arbitri, ma per loro è un problema pure economico (Repubblica)

A soffrire il numero di partite non sono, a quanto pare, soltanto i giocatori. Sono aumentati, infatti,glidegli, costretti a restare fermi diverse settimane e a perdere soldi.hagliscrive:Le partite ogni tre giorni incidonosui muscoli degli, sempre più simili a quelli dei calciatori. Solo che, a differenza dei giocatori, per un arbitro non poter scendere in campo equivale a perdere soldi. Una parte delincasso dipende dalle partite che arbitrano: 4mila euro per ogni direzione in campo, circa 1700 euro se vai al monitor. La certezza è che, quest’anno, la quotasia nettamente sopra la media. Fino a domenica scorsa erano fuori almeno cinquedel gruppo di Serie A: una moria fisica.