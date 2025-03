Ilrestodelcarlino.it - Lentigione, la battaglia. Oggi sit-in sul ricorso

Si va verso l’annunciatoin Appello, proposto dal Comitato cittadini alluvionati di, contro la sentenza di assoluzione al processo per l’inondazione che ha provocato parecchi danni al paese, nelle prime ore del 12 dicembre 2017 a causa del cedimento di un argine dell’Enza. Secondo i cittadini, infatti, l’assenza di colpevoli per quanto accaduto risulta "una ingiustizia". E per questo viene proposto un, chedalle 14,30 viene illustrato nei dettagli e negli aspetti tecnici in una assemblea al centro sociale del paese, riservata ai firmatari del’esposto da cui si era partiti per il processo di primo grado. A illustrare tecnicamente ilè l’avvocato Domizia Badodi, legale che in questi anni ha assistito il Comitato degli alluvionati didi Brescello, presieduto da Edmondo Spaggiari.