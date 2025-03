Europa.today.it - L'Entella batte la Vis Pesaro e vola ancora più in alto

Una vittoria che rischia di valere molto in chiave promozione. L'1-0 la Visin trasferta e continua la sua corsa in testa alla classifica, adesso con sette punti in più della Ternana e otto sulla Torres che si affronteranno in questa giornata. Vis0-1, la.