Quotidiano.net - L’energia nucleare in Italia non è più un tabù

Roma, 1 marzo 2025 – Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega che prevede l’assunzione da parte del Governo dell’impegno di introdurre entro un anno – con successivi decreti legislativi – la disciplina per la produzione di energiain. Ilnon è più un. È un bene? Decisamente sì. Dal testo circolato anche nelle settimane precedenti, il legislatore sembra essere ben consapevole della situazione in cui ci troviamo: (in)sicurezza energetica, causata dalla oramai consolidata instabilità geopolitica; l’, infatti, è tuttora molto legata alle importazioni per soddisfare la domanda di energia; abbiamo sfidanti obiettivi di decarbonizzazione, irraggiungibili con le sole tecnologie rinnovabili più diffuse, ovvero l’eolico e il fotovoltaico; le stime di un significativo e continuo incremento della domanda di energia, complice anche la nuova dirompente intelligenza artificiale i cui datacenter sono destinati a diventare veri e propri energivori.