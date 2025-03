Gamberorosso.it - L'Elementare sbarca a San Giovanni. La pizza romana cresce con un nuovo store solo da asporto

Leggi su Gamberorosso.it

Gustare ovunque una delle pizze più note della Capitale. Dopo il successo a Testaccio, Trastevere, Parco Appio e Tuscolano, la tonda bassa e croccante de L'anche a San, in unlocale pensato esclusivamente per il delivery e l'. Da martedì 4 marzo, il brand che ha fatto della semplicità e dell'autenticità la sua firma distintiva renderà operativo unservizio di delivery per portare a casa dei romani la sua iconica scrocchiarella. Il servizio coprirà l’intera città, grazie a una rete di rider specializzati per garantire la consegna in tempi rapidi. Una nuova apertura che segnerà un ulteriore passo avanti nel progetto di crescita del marchio nato dalla visione di Federico Feliziani, ceo de L’, e deliolo Mirko Rizzo, portare lasempre più vicino ai propri clienti affezionati.