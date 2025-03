Ilfoglio.it - L'elefante dei magistrati scioperanti

Ieri l’altro volevo correre a sentire il raduno romano dei, ma non conoscendo l’indirizzo sono andato a naso: ho seguito l’Irrinunciabile Linea del Piave fino a oltrepassare la Soglia del Ridicolo, e li ho trovati tutti lì, requirenti e giudicanti, nel punto esatto in cui viale Alfredo Rocco fa angolo con via Dino Grandi. A un certo punto ha preso la parola l’ex magistrato Gianrico Carofiglio, mite e professorale come sempre, e ha citato il celebre principio di George Lakoff secondo cui il miglior modo per indurre il tuo uditorio a pensare a unè intimargli di non pensare a un. Lo ha rammentato ai tantiche ribadiscono a ogni piè sospinto che la loro protesta contro il disegno di riforma non mira a difendere i privilegi corporativi. Se dici così, ha notato correttamente Carofiglio, chi ti ascolta non potrà fare a meno di pensare all’dei privilegi corporativi.