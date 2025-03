Ilgiorno.it - Legnano, il custode sociale arriva anche nelle case Sap dell'Oltrestazione

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano) – Non solo quartiere Canazza: dopo le prime sperimentazioni’ultimo anno ilcomunaligrazie a un bando regionale di 410mila euro per servizi di gestionee sostegno e contrasto alla povertà degli inquilini Sap che l’amministrazione comunale si è aggiudicata. Il bando di regione Lombardia aveva come oggetto “l’attivazionee il potenziamento di servizi di accompagnamento all’abitare di persone in condizioni di vulnerabilità”. Il bando era destinato sia alle ALER sia ai Comuni con un patrimonio abitativo superiore ai 350 alloggi. Le risorse del finanziamento assegnato asaranno così ripartite: 338mila euro per la custodia, 72mila euro per il sostegno e il contrasto alla povertà.Aler Milano ha partecipato al bando e ricevuto un finanziamento per le due linee d’azione che potranno svilupparsisugli alloggi di sua proprietà nel territorio cittadino.