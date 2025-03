Bergamonews.it - Leggi cancerogene, sovraffollamento e suicidi: Daria Bignardi racconta il carcere in “Ogni prigione è un’isola”

Erano circa duecento all’Auditorium “Gramsci” di Verdellino ad ascoltare la nota giornalista, conduttrice e autrice tv che ha presentato il suo libro “” (Mondadori). Dal 2009è anche scrittrice e questo suo nono libro è incentrato sulla relazione dell’autrice con il. Una frequentazione che si protrae da trent’anni – un caso di “carcerite”, sorride, il male che affligge molti operatori del– e l’ha vista collaborare con le attività trattamentali del– quelle volte a dare alla pena un senso rieducativo del detenuto – come volontaria e come giornalista, in più ambiti e diverse occasioni.Perlopiù a San Vittore ma non solo. Il libro parte dunque da un tracciato autobiografico e offre una fotografia attuale del mondo carcerario arricchita da dati puntuali e dalle storie delle persone incontrate, chesare cogliendone il senso.