Oasport.it - LEGGENDA SENZA TEMPO! Roland Fischnaller vince a 44 anni il PGS di Krynica! Bormolini festeggia la Coppa di specialità

Altra giornata da sogno per la Nazionale italiana di snowboard parallelo. Indel Mondo si esaltano ancora gli azzurri di Cesare Pisoni che fanno sognare in Polonia anel PGS. Torna alla vittoria ladi questo sport per il Bel Paese:, che a 44alza nuovamente le braccia al cielo. Gara perfetta per l’altoatesino che torna sul gradino più alto del podio a duedi distanza da Rogla 2023. Per lui sono 23 i successi nel massimo circuito internazionale, ma soprattutto una spinta fondamentale verso le Olimpiadi di Milano Cortina.ha battuto nell’ultimo atto il sudcoreano Sangho Lee, mentre a completare il podio c’è Maurizioche ha sconfitto nel derby Edwin Coratti. Piazzamenti anche per Mirko Felicetti, quinto, Daniele Bagozza, ottavo, e Aaron March, tredicesimo.