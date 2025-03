Lanazione.it - L’eccellenza dell’olio extravergine. Frantoio Croci vince Oleum Nostrum: "Omaggiamo un prodotto simbolo"

Leggi su Lanazione.it

L’edizione 2024 di ’’, concorso che vuole valorizzare una delle principali eccellenze enogastronomiche di Pistoia e Prato come l’oliod’oliva e organizzato dalla Camera di Commercio, va alla società agricola ’Campioni s.s.’ di Massa e Cozzile. Secondo posto per ’Podere La Costa’ di Uzzano e terzo l’olio biologico della società agricola ’Felice Agricoltura’ di Montemurlo. "Celebrared’oliva significa rendere omaggio a undella nostra tradizione e alla passione delle aziende che lo producono – afferma Dalila Mazzi, presidente della Cciaa Pistoia-Prato –non è solo una competizione, ma un momento di riconoscimento per il lavoro e la dedizione dei produttori, che ogni anno contribuiscono a valorizzare il nostro territorio attraverso la qualità e l’autenticità dei loro prodotti".