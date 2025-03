Liberoquotidiano.it - Leavitt (Casa Bianca): Zelensky ha fatto saltare accordo che poteva ricostruire Ucraina

Leggi su Liberoquotidiano.it

Agenzia Vista) Usa, 01 marzo 2025 "aveva una reale possibilità di firmare unottimo per il popolo americano, cherecuperare i soldi spesi per la guerra, e ottimo per l', cheessere ricostruita. Sfortunatamente hal'". Così Karoline, la portavoce della, parlando ai cronisti dopo il discusso incontro tra Trump,e Jd Vance. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev