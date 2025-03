Formiche.net - Le tre carte di Meloni al summit di Londra. I consigli di Mayer

Domani asi terrà un incontro di rilevanza storica tra leader europei a cui parteciperà anche Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino, prima di partire dagli Stati Uniti dopo l’incontro con il presidente americano Donald Trump, ha intelligentemente sgombrato il campo alle polemiche ringraziando gli Stati Uniti per il supporto che sin qui hanno dato alla resistenza ucraina dopo l’invasione della Russia.Neldi, Giorgia, presidente delo, ha davanti a sé l’occasione di tenere alto l’onore dell’Italia mantenendo la parola data e non guardando in faccia in nessuno.La prima mossa è ricordare al mondo che il popolo ucraino continua anche in queste ore politicamente drammatica a essere oggetto di una feroce aggressione. Nessuno ne parla, ma mentre andava in scena lo scontro televisivo alla Casa Bianca la Russia ha lanciato più di 150 droni kamikaze contro le città dell’Ucraina.