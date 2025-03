Iltempo.it - Le terre rare in Ucraina sono un bluff? Enormi dubbi e problemi sui giacimenti

Negli ultimi mesi, l'interesse degli Stati Uniti per le risorse minerarie dell'è diventato sempre più evidente. Donald Trump è andato in pressing su Volodymyr Zelensky per ottenere accesso aidel Paese, in particolare quelli die metalli strategici, fondamentali per contrastare la supremazia cinese in questo settore. Ma le ambizioni occidentali potrebbero scontrarsi con una serie di ostacoli che rendono l'impresa tutt'altro che semplice. Uno dei principaliriguarda la reale disponibilità di questi materiali. Le stime attuali si basano su vecchie analisi risalenti all'epoca sovietica, tra gli anni ‘60 e ‘80, e mancano dati aggiornati. Lo stesso ex direttore dell'Ukrainian Geological Survey, Roman Opimakh, ha ammesso che non esistono valutazioni recenti sulla ricchezza mineraria del Paese.