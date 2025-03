Lanazione.it - Le storie di chi è andato e di chi resta: "Un nuovo alloggio, e una nuova vita"

C’è ancora qualche bagaglio da prendere, e qualche amico da salutare. Nassim, 27 anni, marocchino, da giovedì sera ha lasciato Vicofaro, destinazione Montecatini, nell’ex hotel Zenith trasformato in Cas. Ieri mattina è tornato nella sua vecchia casa per prendere le ultime cose. È tranquillo, ha passato una buona notte e pensa che il suosia un’ottima sistemazione per ora. "Nell’hotel dove siamo ora si sta bene, c’è spazio e posto per tutti. Ci sono i bagni a sufficienza e sono molto contento della miacasa. Qui a Vicofaro sono stato accolto bene, ma gli spazi erano troppo piccoli e non si poteva continuare a vivere così, tutti stretti. Ora saluto i miei amici, e prendo le mie ultime cose". Con lui altri sei ospiti di Vicofaro hanno trovato accoglienza a Montecatini, mentre altri sette sono stati trasferiti nei Cas a Prato.