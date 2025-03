Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 1 marzo

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025 Ariete Quest'anno potete davvero cantare la vostra canzone, che poi è di Lucio Battisti. come voi Ariete - I giardini disi vestono di nuovi colori. Sarà questa la primavera che aspettavate, non c'è concorrenza che vi possa fermare, men che meno in amore. Nella notte abbiamo assistito allo spettacolo della Luna nuova in Pesci, questa mattina entra nel vostro segno e influenza uomini, animali, tutta la natura. E voi siete nel mezzo, nel dolce abbraccio di Venere: che inizio! Toro Ha fatto bene tutta questa acqua portata da Nettuno in Pesci, molto positiva per voi la nuova Luna se dovete trattare con nuove persone, di affari o di lavoro, di cambiamenti in muratura che dovete fare in casa.