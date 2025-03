Formiche.net - Le spie russe torneranno negli Usa? Ecco rischi e opportunità

La Russia vede il rafforzamento della sua presenza diplomaticaStati Uniti “come un’per ricostruire la sua rete di spionaggio in Occidente”. Il ripristino delle regolari operazioni delle rispettive ambasciate e consolati è uno dei punti che Washington e Mosca hanno discusso nella telefonata tra i leader Donald Trump e Vladimir Putin e durante i due successivi round di colloqui in Arabia Saudita e Turchia. Lo scrive la CNN citando funzionari statunitensi, in carica ed ex.Come ricorda l’emittente americana, le capacità di spionaggio della Russia sono state significativamente erose nell’ultimo decennio. Dal 2016, più di 100 diplomatici russi sospettati di spionaggio sono stati espulsi dagli Stati Uniti e almeno 600 sono stati espulsi dai Paesi europei in risposta all’invasione dell’Ucraina nel 2022.