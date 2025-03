Linkiesta.it - Le sette domande a cui rispondere per parlare seriamente di difesa europea

Leggi su Linkiesta.it

L’Europa si trova di fronte a un bivio esistenziale sullacomune. Da decenni il tema viene evocato come un obiettivo necessario, ma ogni tentativo di tradurlo in realtà si è scontrato con le resistenze degli Stati membri, incapaci di superare la logica delle sovranità nazionali. La guerra in Ucraina, il disimpegno americano sempre più minaccioso e l’incertezza della Nato pongono il problema con un’urgenza mai vista prima. Il dilemma non è solo militare, ma politico: l’Unione può ambire a un ruolo autonomo sulla scena globale senza unacomune? Partiamo innanzitutto dasulle questioni che hanno finora impedito la realizzazione di unacome parte integrante di una politica estera e di sicurezza comune: si tratta di fondare un esercito unico nonostante le differenze linguistiche con una organizzazione sovranazionale nel quadro di una sovranità condivisa e una rinuncia alle apparenti autonomie nazionali o mantenere gli eserciti nazionali con l’eccezione di limitate strutture comuni?Gli uomini e le donne chiamati a svolgere un servizio militare avranno una educazione politica-militareo nazionale qualunque sia la scelta fra un unico esercito o più eserciti nazionali?Il bilancio militare sarà unico per quanto riguarda le spese e sarà finanziato da contributi nazionali o da risorse proprie oppure sarà la somma dei bilanci nazionali fatta eccezione per la standardizzazionedegli acquisti e delle produzioni?Sarà costituita preventivamente o parallelamente una autorità politica sovranazionale agli ordini della quale la forza armatao le forze armate nazionali dovrannooppure gli Stati membri conserveranno il potere di constatare le aggressioni ad uno degli Stati membri, di ordinare la mobilitazione, di dichiarare la guerra o di fare la pace?La creazione di uno strumento militare comune per raggiungere gli obiettivi di carattere umanitario e di soccorso definiti dallo statuto delle Nazioni unite, di mantenimento della pace (peace keeping) e di gestione delle crisi comprese quelle di ristabilimento della pace (peace building) e di imposizione della pace (peace enforcement), di ispezione sul rispetto dei trattati internazionali e di lotta al terrorismo realizzerà un’efficace interoperabilità fra le forze armate per incrementare le capacità necessarie a far fronte alle nuove sfide (difese anti-missile, scudo europeo, connettività protette da minacce cyber.