Le sanzioni decidono la cravatta della Coppa FA dopo Var Drama e Cunha Red Card

2025-03-01 20:35:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Bournemouth ha vinto i rigori a casa di lupi da 10 uomini per raggiungere i quarti di finaled’Inghilterraunadel quinto round con un assistente video arbitro (VAR) di sette minuti (VAR) nonostante l’utilizzotecnologia semi-automatizzata in fuorigioco e un cartellino rosso per la visita di Matheus.Matt Doherty ha respinto la possibilità di vincere la sparatoria per Wolves mandando il suo calcio a spot largo e,che Boubacar Traore ha colpito la traversa con il loro successivo tentativo, Luis Sinister ha convertito decisamente per dare a Bournemouth un posto nelle ultime otto per la terza volta in assoluto.Un gioco drammatico.