Lanazione.it - Le piante a difesa dell’ambiente: la salvaguardia del territorio riparte dalle origini contadine

Leggi su Lanazione.it

Ameglia (La Spezia), 1 marzo 2025 – Il recupero degli oliveti non è soltanto un hobby ma può ricoprire un aspetto fondamentale per contrastare il dissesto idrogeologico della collina del parco di Montemarcello Magra Vara e scongiurare il rischio degli incendi. Nella due giorni in programma il 7 e 9 marzo a Ameglia gli esperti spiegheranno come curare, potare e gestire l’oliveto grazie alla Scuola di Potatura Olivo ma anche del gruppo comunale di Protezione Civile. L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Ameglia. Nell’occasione inoltre verrà aperta, in anteprima, la Batteria Chiodo di Montemarcello che sta preparandosi agli eventi proposti dai nuovi gestori. La Scuola Potatura Olivo è diretta da Giorgio Pannelli, uno dei massimi esperti italiani di olivicoltura con oltre 35 anni di esperienza nella ricerca universitaria e sul campo, promuove la formazione in olivicoltura, valorizzando anche gli aspetti culturali, socio-economici e territoriali della disciplina.