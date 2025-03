Lanazione.it - Le Pavoniere, oltre 140 giocatori in gara

Nell’ultimo weekend di febbraio140hanno raggiunto il Golf Leper gare in calendario. Il via sabato 22 con la Juwels & Wine con formula Louisiana a Coppie. Pietro Pieri e Leonardo Baldacci hanno battuto avversari e percorso completando le 18 buche in 70 colpi, due meno del par. Nella categoria netta Ezio Turrini e Roberto Bongiovanni (41) hanno superato di misura Mattia e Gregorio Donati e Danilo Nencini con Costance Perkins. Il giorno seguente isono scesi nuovamente in campo per laJin Lu Food. Il giovane Neri Baroncelli ha vinto grazie a un giro in 73 colpi. In prima categoria Carlo Martini (38) ha preceduto Alberto Tradii (34) e Alessio Faggi (32). In seconda Roberto Bongiovanni (37) ha avuto la meglio su Michele Jermann, a pari punti ma peggior parziale nel finale, mentre Giacomo Martineti (36) ha completato il podio.