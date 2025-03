Ilrestodelcarlino.it - "Le pale deturpano un paesaggio meraviglioso"

Un deciso ‘no’ alla realizzazione del parco eolico in Valmarecchia arriva dalle consigliere regionali Alice Parma ed Emma Petitti. Il progetto, promosso dalla Regione Toscana, prevede l’installazione di 58eoliche alte 200 metri nel cuore del Montefeltro. Proprio la terra che ispirò artisti del calibro di Piero della Francesca, Michelangelo e Leonardo. "Unstraordinario rischia di essere compromesso irrimediabilmente – attaccano le consigliere – La Regione Toscana ha la competenza per autorizzare l’impianto, ma le conseguenze di questa scelta ricadranno anche sulle Marche e sulla Romagna, coinvolgendo le province di Rimini, Pesaro e Forlì-Cesena". Le critiche rivolte al progetto sono molteplici: "Non solo le diverse Sovrintendenze regionali hanno espresso pareri negativi – ricordano Parma e Petitti - Anche la stessa Regione e numerosi studi sul dissesto idrogeologico, aggravato dopo l’alluvione del 2023, mettono in guardia contro questa realizzazione".